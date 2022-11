En se réveillant dans son salon, John Brenner, ancien alcoolique, découvre à côté de lui le cadavre d'une jeune femme tuée par balle, une bouteille de vodka et le pistolet de son père. Même si tout l'accuse, il en est certain : il n'a pas tué cette inconnue. Pire encore, le temps que John sorte de chez lui pour retrouver son calme, le corps et toute trace du crime disparaissent. Est-il victime d'une hallucination ? S'est-il remis à boire ? Et quelle est cette amnésie qui l'empêche de se souvenir des événements de la veille ? Grand architecte de ce récit aux multiples facettes, Federico Axat nous fait entrer dans un univers où la frontière entre rêve et réalité se fait de plus en plus mince et inquiétante. Le Promontoire du reptile joue de sentiments exacerbés avec une grande justesse de ton. Reine Audrezet, La Marseillaise.