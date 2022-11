Evaluer et traiter les troubles psychopathologiques chez l'enfant et l'adolescent. 20 cas cliniques en TCC

Cet ouvrage est conçu pour être à la fois un guide pour l'évaluation des troubles psychopathologiques présentés par les enfants et les adolescents au moyen de l'examen psychologique et un ouvrage didactique pour la prise en charge en thérapie comportementale, cognitive. Chaque cas clinique aborde un trouble majeur et se déroule ainsi : - le motif de consultation ; - l'examen psychologique (outils, résultats, diagnostic) ; - le compte-rendu ou la restitution des résultats à l'enfant et ses parents ; - un exposé de la démarche complète en TCC (modèle théorique, analyse fonctionnelle et conceptualisation du cas, détail des étapes de la prise en charge (séances)) ; - une conclusion qui met l'accent sur les particularités de cette prise en charge. Cet ouvrage pratique répond à la demande des professionnels et des étudiants avancés qui souhaitent se former à l'évaluation, à la restitution et à la prise en charge TCC de l'enfant et de l'adolescent.