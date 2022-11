Le carnet du régleur. Mesures et régulation, 19e édition

Ouvrage de référence dans le domaine des mesures et de la régulation, cette 19e édition du Carnet du régleur, à jour des dernières normes et avancées technologiques, décrit point par point les étapes qui constituent une chaîne de régulation : - mesurer une grandeur physique pour obtenir des informations sur l'état d'un procédé ; - transférer et traiter l'information ; - contrôler vannes ou actionneurs pour agir sur le procédé et modifier son état ; - comparer la valeur de la grandeur mesurée à la valeur souhaitée. Outil de formation et aide-mémoire précieux, cet ouvrage se révèlera indispensable aux professionnels et aux étudiants de la régulation et de la mesure dans l'industrie.