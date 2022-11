Encyclopédie Yoga. Hatha Yoga, toutes les âsanas pas à pas

André Van Lysebeth, premier maître occidental du hatha yoga à avoir prodigué un enseignement de cette discipline durant de nombreuses années, nous ouvre les portes de cet art de vivre : - Des postures illustrées pas à pas- Les erreurs à éviter et les façons de les corriger- Les effets bénéfiques et les contre-indications pour chacune des postures- Des exercices pour apprendre à respirer convenablement : le prânayama- Des conseils au quotidien pour choisir son alimentation et mieux digérer, s'endormir plus facilement, lutter contre le vieillissement... - Des principes de méditation et de relaxationQue vous soyez débutant ou adepte éclairé, vous trouverez les techniques yogiques détaillées pour mieux appréhender votre corps et accéder au bien-être dans cette encyclopédie vendue déjà à plus de 50000 exemplaires.