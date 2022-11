Seul roman graphique à avoir remporté le prix Pulitzer, Maus s'est imposé comme un des livres les plus importants du XX ? siècle en changeant pour toujours notre façon de parler de la Shoah et notre regard sur la bande dessinée. La recrudescence des actes antisémites et de censure aux Etats-Unis au cours des dernières années n'a pu que renforcer Hillary Chute dans son projet de rassembler les meilleures critiques et analyses écrites sur ce best-seller planétaire vendu à plus de dix millions d'exemplaires dans le monde et à plus d'un million en France. Trente ans après sa publication, d'éminents spécialistes - écrivains, historiens, journalistes et artistes - nous permettent ainsi de mieux comprendre pourquoi Maus demeure une expérience de lecture unique. Composé de vingt et un textes majeurs et enrichi d'environ quatre-vingts illustrations commentées, Le Monde de Maus se présente donc comme le livre indispensable pour redécouvrir cette oeuvre à la résonance intemporelle.