Ballet. Une histoire illustrée

500 ans d'histoire du Ballet dans un ouvrage visuel et familial : - les oeuvres classiques (Giselle, Le Lac des cygnes...) comme les créations plus contemporaines (Chroma...), résumées et analysées ; - les grandes périodes, les techniques et expressions emblématiques ; - les portraits de chorégraphes, compositeurs, danseurs et danseuses internationaux (de Pierre Beauchamp à Akram Khan en passant par Marius Petipa, Martha Graham et Sylvie Guillem) ; - les grandes compagnies et les lieux de danse incontournables dans le monde.