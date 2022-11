Drôles d'histoires pour apprentis philosophes

A première vue les philosophes et les enfants ne parlent pas la même langue. Et pourtant ils se posent les mêmes questions ces grandes questions qui nous occupent toute une vie. Est-il possible de se mettre à la place de l'autre ? Comment savoir que l'on n'est pas en train de rêver ? Qu'est-ce que le temps ? A travers dix histoires de famille et de copains mêlant vie quotidienne et imaginaire drôlerie et sérieux Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman proposent une initiation au questionnement philosophique en lecture accompagnée dès 7 ans. Chaque récit est suivi d'une rubrique "Du côté des philosophes" pour aller plus loin avec les parents.