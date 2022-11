Du bon gras, des bonnes gueules, des bonnes quilles : bienvenue chez les bons vivants ! Arthur et Vincent ont avalé des kilomètres pour dénicher le meilleur de la France gourmande. Au menu... 350 pages et 1 866 grammes de gastronomie, de paysages, d'anecdotes et de rigolade. Des rencontres et des portraits inoubliables. Les 72 meilleures recettes de Gueuleton, dont 36 inédites. Garantie 100% terroir, 100% plaisir et générosité. On va se régaler !