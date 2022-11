Guide du Routard Montréal. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Un patchwork de quartiers aux atmosphères différentes où règnent douceur de vivre et énergie créative, sans parler de la vie nocturne ! Montréal, c'est l'Amérique dans toute sa diversité et en français. Pas étonnant que ce soit la ville préférée des étudiants. Dans Le Routard Montréal, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (écumer les quais du Vieux-Port et se balader le long du Saint-Laurent, explorer les quartiers alternatifs et créatifs du Mile End et du Mile Ex...), des visites (visiter le musée des Beaux-Arts, arpenter 2 lieux bucoliques surprenants : les immenses cimetières de Notre-Dame-des-Neiges et Mont-Royal...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des cartes et plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Montréal hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.