Coffret World of Warcraft 2022: Chroniques I, II & III

Victime de son succès, le coffret contenant les trois tomes des Chroniques de World of Warcraft revient dans un nouvel écrin. Vous invitant à un voyage à travers les mythes et les légendes du monde d'Azeroth, vous remonterez jusqu'à la naissance du cosmos, vivrez l'émergence d'empires anciens et découvrirez les forces qui ont façonné le monde de Warcraft bien avant l'apparition de la Horde et de l'Alliance. De magnifiques illustrations exclusives de Peter Lee, Joseph Lacroix et Alex Horley permettent aussi de mieux appréhender le passé de personnages iconiques de l'univers comme Arthas Menethil, Ilidan Hurlorage ou Jaina Portvaillant. Magnifiquement illustrés et proposés dans un superbe coffret, ces ouvrages offrent des dessins exclusifs, ainsi que des cartes montrant les évolutions d'Azeroth à travers le temps. Les trois lithographies exclusives offertes finiront de combler les adeptes de l'univers.