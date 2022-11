Les contes du loup : Le Loup aime la galette

C'est la saison de la galette des rois et le loup est affamé ! Plus rien dans les placards mais il ne manque pas d'imagination... Quand le loup devient cuisinier, les personnages de contes n'ont qu'à bien se cacher. Le loup réussira-t-il à préparer la plus belle des galettes ? Pas si sûr... Les Contes du loup, des histoires avec du vrai loup dedans !