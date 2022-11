Ma vie d'instit' Tome 3

Les enfants sont formidables... Oui, mais à l'école, on peut s'attendre à tout ! Et ce n'est pas Emy, " professeure des écoles " qui dira le contraire. Car quand on est instit', on n'est jamais au bout de ses surprises. Qu'on se le dise, nos chères et adorables petites têtes blondes sont les rois des bêtises : indiscrétions, chahuts, remarques " cash ", stratagèmes pour ne pas travailler... tout est bon pour faire tourner la maîtresse en bourrique ! Dans ce livre, Emy croque une foule d'anecdotes en dessins. Et elle en a encore plein son cartable ! Elle n'échangerait son quotidien, toujours à cent à l'heure, pour rien au monde. Même si, il faut bien le dire : vivement la récré !