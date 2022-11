MMA - Mixed Martial Artists T02

Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. Meguru accuse le coup de ses deux défaites d'affilée. Il commence à suivre un entraînement auprès de Maria qui est chargée de lui faire travailler ses frappes. C'est au cours de l'un d'eux qu'il fait la connaissance de Maki Kamiya, lycéenne de 1, 79 m pratiquant le kick-boxing. Cette rencontre marque un nouveau tournant dans la vie du jeune combattant de Shooto ! Par l'auteur de EDEN : It's an Endless World !