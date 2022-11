Rhum héritage Intégrale

Nous sommes en 1690. Pour le Roi Soleil, le sucre est une denrée précieuse. Il faut intensifier le commerce triangulaire, et encourager plus de travailleurs à aller aux îles. C'est dans ce contexte que débarquent en Martinique Jean Rouen, fils d'un drapier normand, et le Père Labat pour y vivre la grande aventure du Rhum...