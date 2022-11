L'Europe du Nord en train. 16 itinéraires de l'Ecosse à la Scandinavie

Laissez à l'imaginaire de le temps de se déployer en adoptant le rythme du train... Il vous emmène sur des terres qu'il est parfois seul à traverser ! Les itinéraires de ce beau livre original invitent à explorer en train les pays de l'Europe du Nord. Nos auteurs, qui les ont tous expérimentés, vous proposent une manière différente de voyager : un tourisme lent, curieux et plus respectueux de l'environnement, où cohabitent villes d'art et petites localités inconnues, paysages grandioses ou plus intimes. Du nord de l'Allemagne à la Norvège, de l'Irlande à la Suède, sur le littoral danois comme au bord des paisibles lochs écossais, dans les montagnes dominant de profonds fjords comme au fond des vertes vallées, vous serez fasciné par la variété des paysages observés par la fenêtre du train.