J'irai te tuer dans tes rêves Tome 4

Ca y est, M. Misumi m'a dans son viseur et a découvert comment j'opérais pour tuer mes cibles. Pour pouvoir tuer Naito Baba, je dois absolument déjouer la surveillance de la police et trouver un moyen de ne pas aggraver ma situation. Heureusement, j'ai découvert que le "Golden Slumber" me permettait aussi d'opérer un pouvoir de suggestion sur les personnes de mon choix. Je vais peut-être pouvoir retourner la situation à mon avantage et m'attaquer ensuite au principal responsable de la mort de ma soeur : Ryû Akiyama ! SERIE EN 4 TOMES