La métropole géographique et ses urbanismes. Grenoble ou l’art (oublié) d’habiter la plaine

Cet ouvrage invite à questionner, à partir de l'exemple grenoblois, le rapport entretenu par les politiques publiques avec les géographies et paysages métropolitains, dans la perspective d'un accroissement de la résilience urbaine. En retraçant l'évolution des stratégies d'urbanisme de la métropole au cours des siècles précédents, il s'agit de mettre en lumière le passage d'une logique de domestication de l'environnement alpin à une planification territoriale plus intégrée et adaptée aux besoins et contraintes des plaines comme des pentes. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".