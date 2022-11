Silence ça pousse ! Concevoir mon jardin idéal. Imaginer, Organiser, Planter

Dessinez votre jardin idéal avec Stéphanie Marie ! Prenez le temps de vous inspirer, de vous constituer un cahier de tendances et de faire le point sur votre jardin. Climat, orientations, nature du sol... tout doit être analysé pour que vos choix s'adaptent au mieux à votre terrain. Comme si un paysagiste se penchait sur votre table de travail, apprenez à tracer les grandes lignes de votre plan : mesurez le terrain existant, définissez les différences de niveaux, les éléments bâtis... Et dessinez le jardin qui répondra à vos attentes (terrasse, potager, bassin...). Et, enfin végétalisez ! Faites le choix des plantes qui s'acclimateront à votre jardin, résisteront aux épisodes de sécheresse, et qui embelliront le mieux votre espace. Avec plus de 400 fiches de plantes.