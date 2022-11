Black Panther : La femelle de l'espèce

La Panthère Noire est de retour... et elle est plus dangereuse que jamais ! Mais cette fois, c'est Shuri qui détient le titre et le costume habituellement porté par T'Challa. L'héroïne va devoir défendre le Wakanda contre de nombreux ennemis, et prouver qu'elle a autant de valeur que son frère ! Alors que le film Wakanda Forever arrive enfin dans les salles sans le regretté Chadwick Boseman, il nous a paru intéressant de proposer l'intégralité de la série de 2009, publiée dans le contexte de Dark Reign (Norman Osborn y était devenu directeur du S. H. I. E. L. D.) et dont la moitié était jusque-là restée inédite. En effet, l'accession au pouvoir de Shuri fait partie des pistes envisageables pour ce nouveau film !