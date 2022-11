Sidooh T19 (Nouvelle édition)

Shotaro et Gentaro échouent face à leur première mission. Afin de sauver leur honneur, ils en acceptent une nouvelle. Cette fois, Katsu les envoie s'en prendre à Ryoma Sakamoto. Les deux guerriers décident de profiter de la rencontre entre Sakamoto et Rugi pour agir. Gentaro décide d'attirer l'attention de sa cible à l'aide d'un ballon dirigeable et de puissantes fusées d'artifice. Pendant ce temps, Shotaro s'infiltre dans l'auberge et se retrouve face à Nakaoka et Sakamoto. Comment se terminera ce face-à-face sanglant ? Takahashi raconte dans Sidooh un pan de l'histoire du Japon : le Bakumatsu. Ce mot désigne une période mouvementée durant laquelle le Japon s'ouvrait au monde extérieur. A travers le périple de ses deux jeunes protagonistes, il nous conte cette histoire douloureuse qui a vu s'effondrer le shogunat, remplacé par un régime impérial moderne. Avec son style reconnaissable entre tous, il nous délivre un récit aussi bouleversant dans le fond que magistral dans la forme.