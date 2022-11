L'Histoire des enfants en BD

24 BD, 26 pages documentaires, de grandes doubles pages illustrées pour mieux connaître l'histoire des enfants, de la préhistoire à nos jours. BD : Ika, jeune homo sapiens BD : Tiffen et Branag et le mystère du dolmen BD : Toutankhamon, l'enfant pharaon BD : Achille, jeune athénien BD : Un élève à l'école de Charlemagne BD : Odilon, jeune moine BD : Aliénor d'Aquitaine, jeune princesse BD : Nedim, à Istanbul en 1560 BD : Jacquot, petit paysan sous Louis XIV BD : Mozart, enfant prodige BD : Adrien et la prise de la Bastille BD : Louis Braille BD : Louise et Anselme dans les mines BD : Edison, inventeur de l'électricité BD : Talasi l'amérindienne BD : Culann découvre l'Amérique BD : Julot, mousse BD : Les colonies de vacances BD : Sonja, la petite patineuse BD : Françoise Dolto BD : Anne, petite fille juive BD : Tian, le petit garde rouge BD : Sankai, jeune Massaï BD : L'école en Europe BD : Les Yanomamis, peuple de chasseur BD : Malala, écolière