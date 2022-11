Le miraculeux Noël de George Bishop

George s'apprête à passer son troisième Noël sans sa mère. Depuis qu'elle est décédée, son père s'est plongé dans son travail, négligeant sa famille et surtout, " annulant " Noël. Mais un jour, peu avant Noël, George entre dans l'étrange boutique de Marley, un vieil homme bizarre, et découvre une mystérieuse boule à neige qui lui montre une scène de son passé : un Noël joyeux et en famille. Cette même nuit, George et son père sont entraînés dans une folle aventure où ils assisteront à trois Noël : passé, présent et futur.