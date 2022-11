Vindicta. Edition collector

Découvrez Vindicta dans son nouvel écrin ! "On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé". Damien, Elie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes : braquer un bijoutier véreux, qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis, et un monstre vengeur est à leurs trousses. Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues toulousaines, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter... Un nouveau thriller hautement addictif, qui confirme Cédric Sire comme l'une des grandes voix du polar français ! A propos de l'auteur Né en 1974, le Toulousain Cédric Sire est l'auteur de nombreux romans et recueils de nouvelles aux frontières du mystère et du frisson. Ses best-sellers sont traduits en plusieurs langues. Certains d'entre eux sont en cours d'adaptation télévisuelle. " Fort, violent, hyper efficace. [... ] Une pure merveille. [... ] Un coup de poing ! " Gérard Collard, Sud Radio " Un polar diabolique [... ] et sans concession. Excellent ! " Le Parisien "Une histoire à cent à l'heure, un suspense addictif ! " Franck Thilliez