Anthologie spirituelle

Les destinataires de ces pages choisies restent ceux auxquels s'adressait saint François de Sales : "ceux qui vivent dans les villes, en ménage, à la cour, et qui, par leur condition, sont obligés de faire une vie commune quant à l'extérieur" . A ceux-là, le plus aimable de nos saints veut faire aimer la vie chrétienne, à une époque où elle semble s'être définitivement écartée de la vie tout court. Aujourd'hui, comme au XVIIe siècle, être fidèle à son baptême suppose de le choisir ; mais choisir, c'est préférer, et l'art de François de Sales est de toujours nous présenter l'Evangile sous l'angle où il nous fera envie. Bien des pages finalement écartées auraient mérité de figurer dans ce recueil. Nous espérons qu'il donnera au lecteur l'envie d'en découvrir des milliers d'autres. Max Huot de Longchamp Le père Max Huot de Longchamp, spécialiste de la spiritualité, est le directeur du centre spirituel Saint-Jean-de-la-Croix (Indre), auteur du célèbre Carême pour les cancres et de très nombreux ouvrages sur la spiritualité et la mystique.