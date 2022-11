"C'est cette époque-ci qui a sombré" annonce Rimbaud. Il nous reste contre le naufrage, la poésie, l'écriture et la prière. Dès lors, quels pas plus sûrs pour "aller mystiquement" , marche après marche, vers la "liberté libre" souhaitée par le poète ? Solstices ouvre ce chemin. Dans ces pages, Stéphane Barsacq fait le pari que l'origine a même provenance que l'inoubliable. La vie suprême s'offre alors par-delà toute consolation. La vie suprême ? L'absorption de ce que nous sommes dans la lumière. Stéphane Barsacq a publié notamment Johannes Brahms (Actes Sud), François d'Assise, La joie parfaite (Seuil), Simone Weil, Le ravissement de la raison (Seuil), Cioran, Ejaculations mystiques (Seuil), Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu (Seuil) et, aux éditions de Corlevour, En présence d'Yves Bonnefoy en 2017, Mystica en 2018 et Météores en 2020. Son roman Le piano dans l'éducation des jeunes filles (Albin Michel) a reçu le prix Roland de Jouvenel décerné par l'Académie française en 2016.