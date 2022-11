Treize à la onzaine. Une famille à l'accueil chevillé au coeur

En 2010, Sarah, éducatrice spécialisée dans un centre, prend conscience des failles inhérentes au système, en dépit de tout le professionnalisme et de la bonne volonté du personnel. Parce que rien ne remplace la vie familiale, elle et son mari Cyril se lancent dans un projet inédit : créer un lieu d'accueil où vivront ensemble leurs propres enfants et d'autres, porteurs de handicaps, confiés par le juge ou l'aide sociale à l'enfance (ASE). Ainsi va naître en 2016 L'Espérance, une maison d'accueil qui détonne par le souffle d'amour, de joie, de partage qui le traverse. Sarah nous raconte avec fougue, passion, humour, l'épopée familiale, pleine de combats et de victoires, de courage et de bonheurs, de foi et d'espérance, de cette étonnante tribu ! Educatrice spécialisée et ambulancier de formation, Sarah et Cyril Chauvancy sont fondateurs et permanents du lieu de vie L'Espérance dans la Drôme.