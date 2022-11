uvre complètes, tome 1. L'Amour la Terre - 1946-1956. L'Amour la Terre - 1946-1956

Depuis son décès en 1992, l'oeuvre de François Jacqmin n'a fait que croître en notoriété et en importance dans le paysage poétique francophone. Fondée sur ses trois recueils majeurs (Les Saisons, Le Domino gris, Le Livre de la neige), elle a fait l'objet de plusieurs rééditions et éditions posthumes. Ce volume inaugure une vaste entreprise d'édition critique et génétique de l'intégralité de l'oeuvre publiée et inédite. Celle-ci débute avec la publication des écrits de jeunesse.