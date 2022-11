Barbara, un ange en noir

Cheveux d'ébène, visage pâle, toujours vêtue de noir : voilà l'image éternelle de Barbara. L'artiste à la voix fragile, presque féline et vénéneuse est passée à la postérité avec des titres comme Göttingen, L'Aigle Noir ou Dis, quand reviendras-tu. Dans cette biographie intime, l'auteur revient sur la vie de la " longue dame brune " qu'il a côtoyée pendant plus de dix ans. Il nous fait découvrir une femme qui était, en privé, aussi drôle et volubile qu'elle était tragédienne et grave sur scène. Il raconte une Barbara méconnue. L'histoire d'une femme qui a traversé les années avec passion malgré les drames qui ont jalonné sa vie, notamment la guerre, l'inceste, la fugue et la maladie. Barbara, c'est un ange noir qui s'est mis à nu dans son oeuvre et a tout donné à son public. Sa plus belle histoire d'amour.