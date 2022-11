Talentless Tome 9

Que les coupables soient mis à mort ! "Que les coupables soient mis à mort ! " Nanao a refait surface ! Que lui est-il arrivé après que Nana l'a poussé du haut de la falaise ? Après un nouveau meurtre de Prodige, Nana est destituée de sa place de leader et risque la peine capitale ! Ne manquez pas le huitième volume de cette histoire au suspense haletant, où la vérité et le mensonge se mélangent inexorablement ! Que les coupables soient mis à mort ! Nanao a refait surface ! Que lui est-il arrivé après que Nana l'a poussé du haut de la falaise ? Après un nouveau meurtre de Prodige, Nana est destituée de sa place de leader et risque la peine capitale ! Ne manquez pas le huitième volume de cette histoire au suspense haletant, où la vérité et le mensonge se mélangent inexorablement !