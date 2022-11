Un carrosse nommé désir

Bonne nouvelle pour Voltaire ! Emilie du Châtelet, sa marquise préférée qui l'aime et qu'il adore, est sur le point de faire un héritage. Justement, une occasion se présente : l'achat du magnifique hôtel Lambert, à la pointe de l'île Saint-Louis, pour y loger le prince des philosophes ! Hélas, le banquier qui devait leur avancer la somme vient d'être enlevé. Voltaire fait des pieds et des mains pour le retrouver au milieu d'une ville rendue folle par les somptueuses fêtes du mariage de la fille de Louis XV avec l'infant d Espagne. Entre bal masqué et joutes nautiques sur la Seine, dans le fracas des canons de la Bastille et des feux d'artifice, les cadavres s'accumulent.