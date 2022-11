C'est ton nom

Franck Bostik, l'ancien flic de Nevers, vient d'apprendre qu'il avait eu un fils douze ans plus tôt. La mère cherche à le mettre devant ses responsabilités, alors que l'adolescent devient compliqué à gérer. Ayant hérité d'une parcelle de bois dans le Morvan, Bostik décide de s'y réfugier pour réfléchir à cette soudaine paternité. Dans ce Morvan profond, il apprécie la compagnie de Thibaud, un jeune bucheron aussi doué que taiseux dont les silences cachent peut-être bien des choses. Là-bas, Franck renoue avec son amie Livia, une archéologue rencontrée lors de fouilles sur le site de Bibracte. Elle lui demande de l'aide pour identifier des ossements mystérieusement retrouvés dans la cave d'une vieille maison au pied du lac de Pannecière. Ceux-ci correspondent au squelette d'un enfant d'une douzaine d'années, qui a manifestement été maltraité. Douze ans, l'âge du fils de Franck. Enquête policière et quête intérieure se mêlent. Franck va-t-il réussir à rencontrer son fils, à assumer un rôle de père ? Et qui est cet " enfant du Lac " ? Que lui est-il arrivé ? Laurent Rivière est l'auteur de plusieurs romans policiers dont La Diagonale du loup (prix polar en Nivernais). Il est passionné par sa région du Morvan et habité par la Loire.