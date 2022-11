L'année de Plantu . Edition 2022

Quelle année 2022 ! Année de remises en cause de nos certitudes : une guerre à nos frontières, des élections législatives qui n'ont pas donné la majorité absolue au Président comme c'était la tradition, une pandémie avec laquelle il va falloir vivre et un dérèglement climatique qui progresse plus vite que les prévisions des scientifiques les plus pessimistes. De quoi se flinguer ? Mais non, voyons !!! Il suffit de raconter tout ça en dessins et... certes, les choses ne vont pas s'arranger pour autant, mais qu'est-ce que ça fait du bien, là où ça fait mal. Brusquement, nos chers dirigeants s'interrogent sur cette mondialisation tellement vantée et qui met la France à la merci du gaz russe ou du gaz de schiste américain, des composants électroniques chinois, des vaccins américains et du paracétamol indien... Il va falloir en avaler du Doliprane pour affronter tout ça juqu'à notre retraite... à 65 ans !