12 leçons illustrées sur l'histoire de la psychologie

Composé de 12 leçons illustrées, cet ouvrage traite de l'histoire de la psychologie générale tout en abordant des thèmes liés à l'épistémologie (conditions de fondation d'une science nouvelle, liens entre l'esprit et le corps, frontières entre les sciences, etc.). Il fait également une place importante à l'histoire de la psychologie appliquée et aux différents courants de la psychologie moderne, à travers les grandes figures de la psychologie et à leur orientation intellectuelle.