Le peuple de l'air : Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires

Il était une fois un prince cruel... Avant d'être un prince cruel ou un roi maléfique, Cardan était un enfant Fae avec un coeur de pierre et une langue acérée. Grâce à ce nouvel ouvrage richement et magnifiquement illustré, nous plongeons au fond de son âme et considérons pour la première fois les événements de son point de vue. Nous découvrons des petits détails de sa vie avant Le Prince cruel et une aventure qui s'étend au-delà de La Reine sans royaume... C'est surtout pour les lecteurs l'occasion d'un délicieux retour au royaume de Domelfe... ou d'une première découverte, pleine de danger, de romance, d'humour et de drame.