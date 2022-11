Gestion et pilotage des stocks. Outils analytiques et méthodologies d'optimisation

La gestion des stocks participe de manière significative à la performance d'une entreprise. Mais une bonne gestion n'est pas forcément synonyme de stocks minimums ; il s'agit au contraire d'optimiser leur dimensionnement et leur utilisation au gré de la stratégie de l'entreprise et de ses contraintes opérationnelles. Les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées à une volatilité croissante de la demande et une diversification indispensable de leurs produits. La gestion des stocks doit désormais prendre en compte un grand nombre de données et de paramètres, et nécessite donc des modélisations mathématiques et des outils analytiques de plus en plus sophistiqués. S'appuyant sur des problématiques réelles, cet ouvrage détaille les nouvelles méthodologies qualitatives et quantitatives permettant d'optimiser la gestion des stocks. Des données nécessaires aux spécificités de ces méthodologies, en passant par les outils analytiques appropriés, leur utilisation pour créer de la valeur et des études de cas concrets, il permettra aux entreprises d'adapter efficacement leur gestion des stocks aux nécessités d'aujourd'hui.