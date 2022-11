Fortnite X Marvel - La Guerre zéro N°

L'Institut Onirique menace de détruire l'île de Fortnite. Pour empêcher cette catastrophe, il y aurait bien un mécha géant sur la Lune devant être réparé avec un fragment du point zéro... mais celui-ci est perdu dans l'univers Marvel ! L'agent Jones et ses équipes pourront-ils compter sur Spider-Man, Wolverine ou Captain Marvel pour trouver le fragment et sauver la célèbre île d'où viennent toutes les réalités ? Des super-vilains pourraient aussi avoir leur mot à dire... Evénement ! Les héros de Fortnite rencontrent les héros Marvel, dans une saga 100% action qui se déroule sur l'île de Fortnite et dans notre monde ! Cet album recueille l'intégralité de la saga parue en fascicules au cours des derniers mois.