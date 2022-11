Le football

De la découverte du centre d'entraînement à l'apprentissage des règles et des actions du football : voici l'ouvrage indispensable pour tous les footballeurs en herbe ! Une première initiation au football A travers la narration, ce documentaire propose une première approche de l'univers du football. Au club d'entraînement, les enfants découvrent ou retrouvent l'équipement des joueurs et les échauffements classiques. Puis, sur le terrain, avants, attaquants, gardiens : chaque joueur a son rôle ! Pour cela, chacun est placé à un endroit stratégique et chaque zone du terrain porte un nom particulier. Enfin, le récit documentaire nous emmène dans une partie de professionnelle, qui est l'occasion d'apprendre et de nommer les grandes actions : coup franc, dribble, petit pont... jusqu'au but ! L'image, précise, vient en soutien du langage footballistique pour un apprentissage complet de la discipline. Un sport qui fait rêver ! Ce documentaire présente plusieurs facettes passionnantes du sport le plus pratiqué au monde. On part visiter le centre d'entraînement, où les jeunes footballeurs en herbe travaillent dur pour devenir les stars de demain. Puis le lecteur est embarqué dans un match professionnel : ambiance garantie ! On suit les joueurs sur le terrain, les différents temps du match, le suspense, l'intervention de l'arbitre, les conseils de l'entraîneur à la mi-temps... Puis vient le moment du but final, où la narration embarque le lecteur dans la ferveur du stade, en pleine ambiance de Coupe du monde !