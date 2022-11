Le Petit Théâtre des opérations - coffret tomes 01 et 02

Retrouvez dans ce coffret les deux tomes de la série qui ressuscite les héros et histoires oubliés des grandes guerres pour leur rendre hommage. Connaissez-vous l'histoire de la résistance héroïque des fusiliers marins bretons à Dixmude ? Et celle des héros de Menton ? Saviez-vous qu'en 1940, un char français se retrouva seul face à treize chars allemands dans le petit village de Stonne et l'emporta ? Que le plus grand tireur d'élite de l'histoire était un petit Finlandais qui n'utilisait même pas de lunette ? Si les deux Guerres mondiales furent un énorme gâchis en vies humaines, elles furent aussi le théâtre d'actes de bravoure individuels et collectifs et d'anecdotes aussi drôles qu'improbables. Et si vous vous posiez la question, oui, tout est vrai !