Gatsby le magnifique. Edition collector

Cette édition magnifiquement illustrée du chef-d'oeuvre de F. S. Fitzgerald offre un portrait emblématique de l'âge d'or du jazz, avec des illustrations d'Adam Simpson qui reflètent la splendeur dorée des années folles. Considéré comme le plus grand roman américain de tous les temps, Gatsby le Magnifique met en scène Jay Gatsby, un homme riche et fantasque, et son amour obsessionnel pour la débutante Daisy Buchanan. C'est aussi un récit édifiant sur le rêve américain dans toute son exubérance, sa décadence, son hédonisme et sa passion. Edition reliée. Couverture imprimée en 6 couleurs (quadri + pantone or + pantone vert fluo) et marquage à chaud couleur or. Intérieur sur de l'offset imprimé en quadri avec des illustrations quadri pour enrichir le texte.