Le groupe britannique The Clash a marqué l'histoire du rock et du punk, en seulement dix ans de carrière. Grâce à leur musique punk contestataire, Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon et Topper Headon, ont occupé le sommet des charts avec des chansons comme I'm so bored with the USA, White Riot ou London's Burning. Le succès des Clash fera d'eux l'un des quatuors les plus célèbres de la musique et ils feront leur entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame. Grâce au Docu-BD qui mêle BD et pages documentaires, découvrez toutes les petites histoires et les grands moments de la vie du groupe !