FC Nantes, épopée 2022. L'incroyable saison des Canaris

"A Nantes, les supporters c'est des dingues, et tu ne peux pas rester insensible à ça. [... ] Ce qu'ils sont en train de te donner, c'est unique. [... ] c'est la plus belle Coupe de France que j'ai vécue, le plus grand moment d'émotion de ma carrière dans le foot". - Antoine Kombouaré, Entraîneur du FC Nantes Ce 7 mai 2022, le FC Nantes décroche une victoire historique contre Nice en finale de la Coupe de France. Loin d'être programmé au départ pour une telle épopée, le club nantais a su prendre le dessus, pour le plus grand plaisir des milliers de supporters présents au Stade de France. Revivez ce grand moment de sport grâce à ce beau-livre photos retraçant toute la saison des Canaris. Découvrez l'envers du décor, les changements d'entraîneurs, les atermoiements avec le président Kita, puis l'arrivée sur la pointe des pieds d'Antoine Kombouaré qui a su redonner, au fil des matches, la fierté à tout un public. Club de légende, le FC Nantes a su renouer avec son glorieux passé. REGIS DUPONT, grand reporter à L'Equipe et ancien abonné du FC Nantes, nous raconte avec passion cette formidable épopée.