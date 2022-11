Map stories

Parcourant le monde à travers de magnifiques cartes de toutes provenances et de toutes époques, l'écrivaine de voyage Francisca Mattéoli nous offre une aventure géographique étonnante en une vingtaine de récits sur les lieux qui l'inspirent ou l'ont marquée lors de ses voyages. Un livre pour comprendre comment les endroits les plus magiques de la planète ont été révélés au plus grand nombre !