Le défi des états limites. Regard clinique et théorique

Les psychanalystes accueillent aujourd'hui des patients différents de ceux que décrivent les premiers textes freudiens : les changements de modèles culturels ont favorisé l'apparition d'une culture du narcissisme et de la satisfaction immédiate, d'identités chancelantes, de la recherche de surstimulations entraînant une certaine violence émotionnelle qui rend difficile une possible élaboration psychique. C'est ainsi qu'est apparu dans la clinique analytique la notion d'état limite. B. de Senarclens s'intéresse ici à ces pathologies narcissiques identitaires dont la quête spécifique, qui souvent s'exprime sans mots, bouscule et interroge les analystes contemporains. Elle invite les analystes à approfondir les modalités de leur pratique avec ces patients qui, plus que d'autres, requièrent une approche sur-mesure sans placage théorique. Au travers de cas cliniques notamment, elle insiste sur la place du corps dans l'analyse, tant sur les diverses manifestations du corps du patient que sur le langage corporel de l'analyste. Elle éclaire également combien la cure de ces patients implique une oscillation constante entre un travail d'archéologue et un travail d'architecte puisant aux sources du contre-transfert et de son élaboration.