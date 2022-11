Voleurs d'Empires Intégrale

Une série incontournable du catalogue Glénat ! 1870. La France est en débâcle face à la Prusse. Au même moment, un jeune homme, Nicolas d'Assas, arrive dans le pensionnat Froidecoeur. Bientôt y débutent d'étranges et terribles événements que la maîtresse des lieux attribue vite à une pensionnaire qu'elle héberge secrètement, une jeune femme qui a fait un pacte avec la Mort. Elle est l'outil d'un dessein funeste et ne redoute personne, à part les mystérieux Voleurs d'Empires. Il s'avère que Nicolas, sans le savoir, porte la marque de cette organisation. Lui et ses amis vont plonger malgré eux dans ce complot qui prend ses racines au coeur du Mal.