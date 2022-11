Dingo quichotte

Retrouvez Dingo et Mickey dans une adaptation Disney du roman classique de Miguel de Cervantes ! Dingo s'occupe d'un magasin de bandes dessinées mais ne se soucie guère des histoires fantastiques qu'il vend. Mickey, quant à lui, est un commerçant enthousiaste qui se réjouit de la prochaine nouveauté. Lorsqu'une boîte de bandes dessinées frappe Dingo à la tête, il se réveille avec un cas de possession littéraire ! Le voilà dans la peau de Don Dingo de Castille ! A ses côtés, inquiet pour la santé de son ami, Mickey s'improvise Sanchito Mouse ! Ensemble, ils vont combattre des criminels, des géants et des bêtes, ainsi que des monstres mécaniques un peu singulier : les éoliennes ! Mais quelque chose de plus sinistre se cache sous la ville, une chose qui dépasse notre imagination ... Don Dingo de Castille et Sanchito Mouse trouveront-ils le moyen de revenir à la réalité pour combattre à temps ce nouveau mal ?