Picsou, le dragon de Glasgow

Plongez dans l'enfance de Balthazar Piscou ! Avant de devenir l'acariâtre oncle Balthazar aux poches bien remplies, Picsou a connu le grand amour et une enfance modeste dans les quartiers de Glasgow. Elevé à proximité des mines, il aime s'y faufiler et explorer les tunnels souterrains avec sa bande de copains. Mais le petit canard aime aussi la magie du théâtre, un loisir réservé aux familles aisées. Lorsque le hasard met sur son chemin la belle Erin, nièce de la directrice de l'établissement, Picsou va s'ouvrir à cet univers passionnant. Ensemble, ils s'amusent en sillonnant la ville jusqu'au jour où la mine commence à décliner. Si elle ferme, c'est la faillite assurée pour Glasgow et ses habitants. Que faire ? Picsou a bien une idée, mais ça demande une sacrée dose d'imagination. En usant d'un subterfuge théâtral bien huilé, il va se lancer dans une entreprise périlleuse qui pourrait sauver la mine et faire naître un dragon insolite dans ses entrailles ! La collection s'agrandit avec les aventures inédites d'un Picsou encore jeune qui finira par partir en Amérique pour y faire fortune. Un album touchant, avec les traits ronds et modernes de Petrossi sur un scénario original de Joris Chamblain.