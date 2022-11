A vingt-huit ans, Olivia Carmichael se voit confier la présentation des nouvelles locales au journal télévisé de CNC, à Washington. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Olivia s'est fixé pour objectif le journalisme politique, et son modèle est le prestigieux T. C. Thorpe, qui travaille pour la même chaîne et qu'elle a décidé de devancer sur certains scoops. Lorsque Thorpe rencontre sa rivale, il ne peut s'empêcher de la traiter avec condescendance. Les jeunes louves aux dents longues ne lui font pas peur. En revanche, ce qui le fait bientôt trembler, c'est le charme et la beauté d'Olivia. Et, surtout, la souffrance qu'il a devinée dans ses yeux bleus...