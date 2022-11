Le Chat du bibliothécaire Tome 4 : Sinistre réputation

A Athena, les soeurs Ducote sont en conflit avec Vera Cassity au sujet de l'emplacement du gala de financement de la bibliothèque. Aura-t-il lieu dans la sublime demeure des Ducote ou dans celle, non moins majestueuse, des Cassity ? Le bibliothécaire Charlie Harris préférerait se blottir dans un coin plutôt que de prendre part au conflit. Les tensions sont à leur comble, et il semble que tout le monde, en ville, ait une dent contre Vera... Le soir du gala, qui se déroule chez des Ducote victorieuses, Vera se montre particulièrement odieuse avec plusieurs personnes. Mais ses mots amers sont les derniers car, quelques heures plus tard, Charlie découvre son corps inerte au bas de l'escalier de service... Avec l'aide de son fidèle félin Diesel, il va tenter de retrouver le tueur.