Histoire des diables rouges en BD - Partie 1

Qui sait que la Belgique disputait déjà un match non officiel de football aux Jeux olympiques de 1900, à Paris ? Qui sait que le premier match officiel de la Belgique eut lieu en 1904 à Bruxelles, contre la France ? Qui sait pourquoi L'équipe de Belgique de football se fit à peine deux ans plus tard appeler les "Diables Rouges" ? Qui sait que les Diables Rouges remportèrent la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1920, à Anvers ? Pour la première fois, une BD retrace l'aventure haute en couleurs des Diables Rouges, des origines à nos jours, par la narration exhaustive d'une histoire intimement liée à la Grande Histoire, sur 120 années riches en anecdotes et en coups de théâtre. Richement documenté et scrupuleusement vérifié, cet album se veut être LA référence en la matière, ludique et accessible tant aux profanes qu'aux spécialistes : un ouvrage plein de surprises et d'anecdotes tant sur les déceptions que sur les éclatantes victoires qui feront craindre l'équipe belge à ses adversaires et la rendra légendaire à bien des moments. Voici enfin l'épopée des Diables Rouges vue de l'intérieur ! Au travers des matchs amicaux, des coupes du mondes, des jeux olympiques ou encore de l'Euro, nous verrons s'illustrer l'équipe des Diables Rouges au niveau international, soutenu par une succession de générations exceptionnelles qui égrèneront de grands noms devenus par leurs exploits des étoiles du football mondial.