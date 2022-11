ZELIE ET COMPAGNIE Changeons le monde !

La pollution de l'air et de l'eau, les catastrophes naturelles, les changements du climat... tout n'est pas rose ! Le monde est ce qu'il est et ce n'est pas facile de le changer... surtout quand on n'est qu'une bande de gamins ! Mais rien ne peut empêcher Zélie et ses amis d'avoir des idées pour réparer tous les bobos de la planète... même si ces idées sont farfelues et ne font l'unanité ! Alors, si toi aussi tu as envie de rêver un peu et de refaire le monde, embarque avec Zélie et compagnie !